Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать удаленно

19:28
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей продолжать дистанционную работу в тех случаях, когда это возможно. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы по-прежнему рекомендуем, я хочу обратить внимание работодателей и руководителей предприятий, максимально дистанционно работать. Если можно, то лучше делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и предприятиях", – объяснил мэр.
Собянин подчеркнул, что на предприятиях и в организациях, где удаленная работа невозможна, обязательно необходимо соблюдать санитарные правила. Соответствующие рекомендации разработали в Роспотребнадзоре.
По словам мэра, несмотря на снятие режима самоизоляции, в городе по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим. Индивидуальные средства защиты необходимы в общественных пространствах, магазинах и на транспорте.
Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. Снятие ограничений будет производиться в несколько этапов – на последнем из них планируется возобновить работу предприятий общественного питания.
Москве понадобится почти 2 месяца для полного выхода из ограничений – Собянин
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