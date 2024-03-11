В Минздраве РФ сообщили о достаточном запасе препарата для пациентов на диализе

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Запасов препарата с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который нужен пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев. Последний раз в гражданский оборот "Калимейт" поступал 29 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

Также, по данным ведомства, в РФ зарегистрирован и внесен в Государственный реестр лекарственных средств препарат с международным непатентованным наименованием флудрокортизон в лекарственной форме таблетки под наименованиями "Кортинефф" и "Зифлукорт". Последний выпуск в гражданский оборот был произведен в сентябре прошлого года.

О проблеме с поставками препарата для пациентов на диализе ранее сообщила газета "Известия". По словам председателя правления "Нефро-Лиги" Галины Горецкой, пациенты с болезнями почек начали жаловаться на отсутствие в аптеках препарата "Калимейт", который снижает калий в крови. Он способен предотвратить появление гиперкалиемии, которая провоцирует нарушение сердечного ритма.

"Перебои в поставках препарата критичны, диализные пациенты должны получать его по бесплатным рецептам через аптеки. Назначение калиевого сорбента позволяет более эффективно обеспечивать лечение гиперкалиемии и профилактику ее возникновения", – сказала Горецкая.

По ее словам, пациенты обращались в компанию, которая занимается производством "Калимейта". Там им рассказали о сложностях в поставках и пообещали решить вопрос в феврале. Вместе с тем в пресс-службе "Р-Фарм" отметили, что за последнюю неделю было отгружено свыше 10 тысяч упаковок лекарства.

"Мы выполняем свои обязательства в полном объеме, проблем с доступностью лекарственного средства не предвидится", – говорится в сообщении.

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