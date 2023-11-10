В Госдуме назвали заказными отказы частных клиник от абортов в регионах РФ

Фото: depositphotos/Shebeko

"Добровольные" отказы частных клиник от искусственного прерывания беременности в российских регионах могут послужить созданию запрета на федеральном уровне, подобная инициатива в субъектах является заказной. Об этом пишет "Подъем" со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного.

"Думаю, дана такая команда, видимо, из центра, чтобы регионы некую самостоятельность проявили в этой части, чтоб потом было основание для каких-то решений на федеральном уровне. Поэтому и появились столь неоднозначные действия в регионах", – уточнил парламентарий.

По его словам, именно такие действия ведут к тому, чтобы утвердить запрет на аборты в частных центрах. Он рассказал, что его коллеги в ГД "намекают на весеннюю сессию как на возможный вариант принятия такого законопроекта". Куринный считает, что такая инициатива является совершенно не нужной и вредной. Он не увидел никаких оснований и объективных предпосылок для запрета абортов в частных клиниках.

Как пишет РИА Курск, заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий объявил, что частные больницы региона перестанут предлагать услуги по проведению абортов.

По его словам, такое событие является знаковым. Белостоцкий уточнил, что 92% тех, кто захотел сделать аборт, будут находиться в государственных клиниках. Он рассказал, что в них с женщинами проводят "активную работу".

Белостоцкий добавил, что в госклиниках у гражданок РФ узнают, почему они пожелали прервать беременность, а также дадут им время на раздумье.

На фоне обострившейся демографической ситуации в стране начали принимать и предлагать ряд инициатив. Среди них – единое пособие для беременных, финансовые поощрения отказавшимся от аборта женщинам, ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности и другие.

В частности, на повестке возникает вопрос запрета абортов или частичного ограничения этой процедуры. В Сети разногласие вызвало предложение члена думского комитета по охране здоровья Вероники Власовой. Она выступила с идеей проводить искусственное прерывание беременности при согласии не только матери, но и отца, если брак официально зарегистрирован.

Предложение парламентария раскритиковала эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. По ее словам, это является нарушением прав женщин. Специалист указала, что каждая гражданка имеет право распоряжаться своим телом, и "никакие мужья, никакие родители к этому не имеют отношения".

В августе 2023 года Мордовия стала первым регионом России, где ввели закон о запрете склонения женщин к абортам. Вслед за ней аналогичную инициативу предложили в Тамбовской области, а в ноябре подобный проект приняли в Тверской области.

Днем ранее частные клиники Крыма уведомили региональный Минздрав о добровольном отказе от услуг по прерыванию беременности. Теперь аборты на территории полуострова будут проводить лишь в государственных медицинских организациях.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал острой проблему абортов в стране. Комментируя ситуацию с рождаемостью в России, президент заявил, что она также остается сложной.

Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев в связи с ситуацией призвал не вводить запрет на такие услуги, а предоставлять льготную ипотеку для родителей еще до рождения ребенка. По его мнению, это поможет увеличить рождаемость в России в два раза.

В России предложили ввести отцовский капитал за третьего и последующих детей