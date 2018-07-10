Во Франции мужчина заразился вирусом Усуту

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Роспотребнадзор предупредил о первом случае инфицирования человека вирусом Усуту во Франции, передает Агентство "Москва".

"По сообщению Национального института здоровья и медицинских исследований Франции от 21 июня 2018 года, в стране зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом Усуту. Больной мужчина 30 лет помещен в клинику INSERM с поражением лицевого нерва, где был поставлен диагноз и начато лечение", – сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в большинстве случаев вирус поражает птиц. Заражение происходит в результате укуса комара, который прежде контактировал с больным организмом. От инфекции страдает нервная система.

Впервые вирус был выделен в Африке в 1959 году у животных. Начиная с 1996 года, случаи массовой гибели птиц от этого вируса фиксировались в Италии, Венгрии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Германии, Австрии, Голландии и Франции.

Случай инфицирования человека вирусом Усуту во Франции зарегистрирован впервые. До этого отмечались факты заражения людей в Италии и в Хорватии. В общем количестве 13 случаев, когда вирус передался человеку.

Пока нигде и ни разу не отмечалось, чтобы инфекция перешла от человека к человеку, рассказали в ведомстве.