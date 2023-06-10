Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств. Он пополнился препаратами для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте органа государственной власти.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой", – говорится в заявлении.

Согласно постановлению, для препарата сапроптерин добавили таблетки диспергируемые. Данное лекарство врачи назначают для лечения фенилкетонурии.

Также для обезболивающего "Просидол" добавили форму подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки с пленочной оболочкой.

Уточняется, что всего в список внесли более 800 медикаментов.

Ранее в России решили продлить упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарственных препаратов в страну до конца 2024 года. Мишустин отметил, что речь идет о регистрации аналогов препаратов, которые уже есть в России, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных лекарств, надписи на которых присутствуют на иностранных языках.

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