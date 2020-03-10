Онищенко рассказал, как правильно закаляться

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Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что начинать закалять организм людям стоит с приходом весны. Депутат в эфире радио Sputnik рассказал, как правильно выполнять процедуры, чтобы не навредить здоровью.

"Весной у нас всех с вами упадок сил, мы выходим из тяжелой зимы, витаминов естественных нет", – сказал депутат.

По его словам, истинным видом закаливания считаются водные процедуры. "Для начала обтирание, затем можно переходить на открытые водоемы и постепенно доходить до самых холодов", – поделился Онищенко.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по образованию и науке, закаливание – это комплекс мероприятий, среди которых правильное питание, сон и физическая активность. Благодаря интернету люди могут получить информацию, как грамотно составить рацион питания, чтобы в нем были все необходимые витамины.

Важным будет использование современных профилактик. В качестве примера он назвал прививки от гриппа.

"Самая распространенная ошибка для российского мужчины – это лежание на продавленном диване и просмотр телевизора", – объяснил чиновник. Дело в том, что если регулярно смотреть телевидение, не вести активный образ жизни, данные факторы негативно сказываются на психике, предупредил экс-главный врач.

Ранее стало известно, что любимые методы лечения простуды россиян назвали бесполезными.

