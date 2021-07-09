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Москва 24

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Общество

09:30

В ГД выступили за размещение на аптечных кассах перечня лекарств от COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил размещать в зонах аптечных касс рекомендованный Минздравом перечень лекарств от COVID-19. Соответствующее письмо он направил на имя главы ведомства Михаила Мурашко, сообщает RT.

Законодатель отметил, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом все большему количеству граждан нужны лекарства для лечения этого заболевания.

Ранее в СМИ писали, что не всегда работники аптек готовы добросовестно выполнять свои обязанности. Часто они предлагают купить лекарства и иные препараты, не имеющие ничего общего с рекомендованным Минздравом перечнем лекарственных средств для лечения COVID-19.

В связи с этим парламентарий обратился к Минздраву. По его мнению, это решение позволит клиентам аптек оперативно получать необходимую информацию, а также проверять, входят ли предлагаемые для приобретения в аптеке препараты в перечень эффективных в борьбе с коронавирусом.

Ранее в Промсвязьбанке провели исследование, результаты которого указали на то, что к концу года лекарства в России могут подорожать минимум на 8%, несмотря на отсутствие ажиотажного спроса. Это связано с ослаблением рубля и ростом цен на сырье.

Россияне пожаловались на подорожание лекарств

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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