Еще два КТ-центра для диагностики COVID-19 открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два центра компьютерной томографии дополнительно открыли на базе столичных поликлиник из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Москве. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в случае необходимости будут развернуты КТ-центры на базе других медицинских учреждений.

"Поликлиники усиливают свои мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня на базе двух поликлиник мы создали дополнительные КТ-центры", – отметила Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки подтвердили 4 124 новых случая коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 539 пациентам.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов связал повышение заболеваемости COVID-19 в Москве с халатным отношением горожан к средствам индивидуальной защиты. При этом сложившуюся тенденцию он назвал кратковременной.

