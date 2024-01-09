Кабмин РФ утвердил программу гарантий бесплатного оказания медпомощи

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России утвердили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

В программу внесли новые положения, которые помогут развить доступность и качество медпомощи. Например, будут увеличены расходы на оказание всех видов бесплатной медпомощи, включая скорую помощь, профилактические осмотры, реабилитацию и лечение в стационарах.

Кроме того, в этом году финансирование программы увеличили более чем на 400 миллиардов рублей за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Еще паллиативные пациенты, в том числе ветераны спецоперации, смогут получить бесплатную психологическую помощь и лечебное питание, говорится в сообщении кабмина.

Помимо этого, некоторые виды высокотехнологичной помощи, которые оплачивались за счет федерального бюджета, перевели в ОМС. Среди них – офтальмология, урология, травматология-ортопедия, лечение хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов.

Свободные средства в размере около 6,5 миллиарда рублей пойдут на финансирование лечения по другим востребованным направлениям, заключили в кабмине.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице будут работать программы по поддержке клинических исследований лекарств, по компенсации и получению на самостоятельную покупку льготных медпрепаратов в коммерческих аптеках, а также по исследованию препаратов для лечения онкозаболеваний.

Еще мэр отметил, что с этого года заработали три стандарта для безопасного использования искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. По его словам, нормы вступили в силу на последующие три года.

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году