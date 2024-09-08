Российская тест-система для выявления лихорадки Оропуш проходит этап регистрации

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Разработанная российскими учеными тест-система для выявления лихорадки Оропуш находится на этапе регистрации, сообщила ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума.

По ее словам, в испытаниях на Кубе тест-система показала хороший результат.

"Мы в Российской Федерации не регистрируем лихорадку Оропуш, но, учитывая, что она поражает все больше стран на американском континенте, мы считаем для себя крайне важным иметь тест-систему и, при необходимости, иметь прототип вакцины. Поэтому коллеги разработали тест-систему и апробировали ее на Кубе", – пояснила Попова.

Ранее сообщалось, что в России не выявлены случаи лихорадки Оропуш – вирусе, который передается через укусы мокрецов и комаров. Вакцина от лихорадки на данный момент не разработана.

В августе Роспотребнадзор разработал современные высокотехнологичные тесты-системы для своевременной диагностики лихорадки, которые были апробированы на Кубе в рамках российско-кубинского взаимодействия по борьбе с инфекциями. Заболевание наиболее распространено в тропических районах Центральной и Южной Америки.

Разработка позволяет быстро и точно выявлять возбудители этого заболевания методом ПЦР и своевременно принимать меры по обеспечению безопасности и здоровья населения, объяснили в ведомстве.

