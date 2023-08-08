Труд медиков будет оплачиваться по новой системе с 2025 года

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Минздрав РФ планирует перейти на новую систему оплаты медиков с 2025 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на главу министерства Михаила Мурашко.

Отмечается, что специалисты изучают и тестируют единую систему оплаты труда.

"Сегодня именно отработка в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов", – сообщил он на брифинге.

Ранее в ведомстве опровергли сообщения СМИ о том, что медицинская помощь в стране будет платной с 1 сентября. Граждане могут получить бесплатно все виды медпомощи, включая экстренную, неотложную и плановую, подчеркнул помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Также Минздрав поддержал предложение по разработке комплексной программы мер господдержки производителей здорового питания. На данный момент используется субсидия на некоторые продукты питания, куда входят овощи, фрукты и ягоды, растительные масла.

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