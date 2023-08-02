Минздрав опроверг информацию о платной медпомощи в РФ с 1 сентября

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В Минздраве РФ опровергли сообщения СМИ о том, что медицинская помощь в стране будет платной с 1 сентября, и отметили, что все ее виды останутся бесплатными. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ", – прокомментировал информацию помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что граждане могут получить бесплатно все виды медпомощи, включая экстренную, неотложную и плановую. Это действует в рамках программы государственных гарантий, объяснил помощник министра.

"Более того, правила устанавливают исчерпывающий перечень случаев, когда организации, оказывающие медицинскую помощь в рамках программы госгарантий или территориальной программы госгарантий, вправе оказывать пациентам платные услуги", – добавил он.

Кузнецов объяснил, что речь идет о случаях проведения процедуры по собственному желанию гражданина.

До этого в прессе появились данные о том, что с 1 сентября некоторые медуслуги станут платными в России. В частности, СМИ сообщали, что на такой основе якобы начнут оказывать и неотложную помощь.

Ранее стало известно, что в России хотят установить налоговый вычет за лечение участников спецоперации РФ на Украине. По словам Леонида Слуцкого, получить 13% налогового вычета смогут граждане, оплатившие высокотехнологичную медпомощь участнику СВО. При этом он уточнил, что 13% будут возвращаться не от существующего лимита в 120 тысяч, а от потраченной суммы.

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