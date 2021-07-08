В ФМБА рассказали о регионах с наибольшим числом почетных доноров за пять месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Больше всего людей, награжденных знаком "Почетный донор России", в первые пять месяцев года зарегистрировали в Свердловской области (457), Нижегородской области (371), Москве (336) и Челябинской области (257), сообщает RT со ссылкой на ФМБА России.
Меньше всего почетных доноров за этот же период зафиксировали в Ингушетии, Магаданской области, Адыгее и Калмыкии. В этих регионах не было зарегистрировали ни одного почетного донора.
В соответствии с законом "О донорстве крови и ее компонентов", нагрудным знаком "Почетный донор России" награждают граждан, которые безвозмездно сдали цельную кровь 40 и более раз, плазму – 60 и более раз, цельную кровь – 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз, цельную кровь – менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз.
В прошлом году больше всего почетных доноров зафиксировали в Свердловской (980), Нижегородской (909), Челябинской областях (643) и в Москве (574).
Меньше всего их зарегистрировали в Ингушетии (4), Чукотском автономном округе (8), Кабардино-Балкарии (9) и республике Алтай (14).
В Москве растет потребность в плазме для лечения заболевших COVID-19, поэтому горожан призывают сдавать плазму с антителами для лечения пациентов в стационарах. Призыв актуален и для привившихся "Спутником V", так как исследования указывают на перспективность применения подобной плазмы.
Для переболевших или прошедших вакцинацию доноров плазмы действуют стандартные требования: возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 килограммов, отсутствие временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний.
Для доноров плазмы с антителами к COVID-19 предусмотрены стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей, а также компенсация на питание – 1 235 рублей. Тем, кто готов сдать плазму безвозмездно, донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".
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