Минздрав выдал разрешение на пострегистрационные исследования "КовиВака"

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Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак". Ее эффективность проверят на 32 тысячах пациентов, следует из реестра клинических исследований министерства.

"Цель клинического исследования: оценка профилактической эффективности и иммуногенности и безопасности препарата "КовиВак" на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что исследование будет проводиться на базе 16 медицинских организаций. Ожидается, что оно завершится к 30 декабря 2022 года.

Вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова, поступила в московские медицинские учреждения 1 июня. К тому моменту были доступны 3 000 доз препарата.

Ранее появилась информация, что эффективность вакцины "КовиВак" составляет более 80%. Это следовало из презентации на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.

