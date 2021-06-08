Минздрав выдал разрешение на пострегистрационные исследования "КовиВака"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "КовиВак". Ее эффективность проверят на 32 тысячах пациентов, следует из реестра клинических исследований министерства.
"Цель клинического исследования: оценка профилактической эффективности и иммуногенности и безопасности препарата "КовиВак" на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что исследование будет проводиться на базе 16 медицинских организаций. Ожидается, что оно завершится к 30 декабря 2022 года.
Вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова, поступила в московские медицинские учреждения 1 июня. К тому моменту были доступны 3 000 доз препарата.
Ранее появилась информация, что эффективность вакцины "КовиВак" составляет более 80%. Это следовало из презентации на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.
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