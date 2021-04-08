В Минздраве объяснили, какие документы нужны для вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, какие документы необходимо предоставить россиянам для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для граждан России нужен паспорт и полис ОМС", – сказал Кузнецов.

Известно, что пока в РФ вакцинируют только граждан страны. В ближайшее время власти пока не планируют обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19.

Ранее в "Векторе" допустили, что COVID-19 в будущем может стать более легкой сезонной болезнью. Предполагается, что он будет проходить в бессимптомной форме, вызывать мало поражений.

По мнению специалистов, вирус получает определенную выгоду, в случае если человек не умирает, переносит заболевание относительно легко и становится разносчиком инфекции. Благодаря этому в ходе эволюции патогенность вируса может стать ниже.