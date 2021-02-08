В Минздраве заявили о риске туберкулеза у переболевших коронавирусом

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Переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют повышенный риск развития туберкулеза. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Российской Федерации.

В ведомстве пояснили, что после перенесенного коронавируса у многих пациентов в легких происходят изменения в виде фиброза. Эти пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза.

"Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19", – сообщается на сайте Минздрава.

В ведомстве рекомендовали проверять на туберкулез пациентов с подозрением на COVID-19. Делать это стоит одновременно с тестированием на коронавирус.

Последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом пока остаются неизученными. При этом в публикациях некоторых исследований появляются предположения о том, что туберкулезная инфекция утяжеляет течение COVID-19.

Ранее Минздрав РФ обновил список возможных к назначению лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых. В новую редакцию вошли 5 препаратов.