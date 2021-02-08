Минздрав РФ сократил число препаратов для лечения COVID-19 у взрослых

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Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило список возможных к назначению лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что в новый список вошли 5 препаратов.

"Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: Фавипиравир, Ремдесивир, Гидроксихлорохин, Рекомбинантный ИФН α, Умифеновир", – утверждается в рекомендациях.

В предыдущей версии рекомендаций речь шла о 6 лекарствах. Таким образом, из списка был исключен Азитромицин.

В документе уточняется, что указанные препараты противопоказаны беременным женщинам. Им разрешено принимать только рекомбинантный ИФН-α2b.

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