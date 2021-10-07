В ВОЗ одобрили первую вакцину от малярии для детей

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о регистрации первой вакцины от малярии RTS,S/AS01 для детей из африканских стран. Об этом сообщает RT.

"Это исторический момент. Вакцина от малярии для детей, которую долго ждали, – это прорыв для науки, здоровья детей и контроля над малярией", – сказал он.

Эффективность препарата составила 30%. В его клинических испытаниях приняли участие более 800 тысяч детей из Ганы, Кении и Малави.

Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал первый в России ПЦР-тест, который диагностирует малярию. Он может определить инфекцию при низком уровне инфицирования, в период инкубации и на начальном этапе болезни.