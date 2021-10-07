Минпросвещения исходит из действующих требований в вопросе тестов на COVID-19 в школах

13:43
Фото: AP/ TASS/ Alexander Zemlianichenko
В вопросе введения тестов на коронавирус для школьников Минпросвещения РФ исходит из действующих требований Роспотребнадзора, которые не предполагают обязательного тестирования несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы министерства Александра Бугаева.
"Мы выступаем за то, что должна максимально, там где это возможно по эпидемиологическим нормам, быть сохранена очная система образования. И все те обязательные требования, которые по протоколу разработаны Роспотребнадзором, должны соблюдаться", – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах. В первую очередь систему будут внедрять там, где наблюдается рост заболеваемости, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ.
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