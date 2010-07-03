Более 1,5 млн человек сделали прививку от гриппа за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За месяц бесплатную прививку от гриппа сделали более 1,5 миллиона человек. В городских поликлиниках работают прививочные кабинеты, где можно пройти вакцинацию бесплатно по полису ОМС, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
31 прививочный пункт работает около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с железнодорожной платформой и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, прививку сделали более 1 миллиона жителей. При этом 130 тысяч человек предпочли пройти процедуру в мобильных пунктах.
"Опыт работы павильонов "Здоровая Москва", которые завершили работу в прошлые выходные, показал, что заботу о здоровье удобно совмещать с другими делами – например, с прогулкой в парке на выходных", – отметила она.
Чтобы бесплатно сделать прививку, при себе нужно иметь паспорт. Полный список мобильных пунктов и график работы можно посмотреть на сайте столичного департамента здравоохранения.
Детям до 18 лет сделать прививку можно только в детских поликлиниках, детских садах и школах.
Ранее Роспотребнадзор дал советы по профилактике гриппа. До начала эпидемического сезона лучше сделать прививку. Следует также сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте и пользоваться там маской. Тесных контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, необходимо избегать.
В сентябре в столице стартовала вакцинация от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках,, в павильонах "Здоровая Москва" и в мобильных пунктах вакцинации. 31 пункт расположен около 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с ж/д платформой Крюково и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы".
Работа мобильных пунктов вакцинации продлится до 1 ноября. Кабинеты в павильонах "Здоровая Москва" закроются вместе с самими павильонами. В поликлиниках привиться можно до 30 ноября. Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года.
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