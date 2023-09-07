В Москве внедрили новый сервис ИИ для постановки окончательного диагноза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ) помогает врачам поставить окончательный диагноз на основе данных электронной медицинской карты в 24 столичных поликлиниках. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим огромный потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для развития московского здравоохранения. Уже сегодня ИИ внедрен в рутинную практику медиков городских медучреждений", – сказала она.

По ее данным, новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений помогает врачам поставить заключительный диагноз, основываясь на данных электронной медкарты пациента за последние два года. Он анализирует около 80 видов документов, в частности результаты инструментальных и лабораторных исследований, протоколы осмотров.

Ракова подчеркнула, что, если диагноз, поставленный ИИ, отличается от того, который поставил медик, система отображает соответствующее уведомление. Задача сервиса не заменить, а подстраховать врача, если у него есть подозрения на одно из 95 заболеваний, которые требуют диспансерного наблюдения.

Отмечается, что точность сервиса на данный момент составляет 87%. До конца сентября модуль планируют внедрить во всех взрослых поликлиниках.

Ранее сообщалось, что центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы начнет проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До этого искусственный интеллект в Москве научился определять перелом ребер на КТ-снимках органов грудной клетки. Особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев, уточняла Ракова.

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