Проект корейского госпиталя Bundang в "Сколково" подготовят через шесть месяцев

7 августа, 15:36
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Проект корейского госпиталя Bundang на территории инновационного кластера "Сколково" планируют подготовить через шесть месяцев. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, в настоящее время столичные власти согласовывают с корейской стороной будущие работы по строительству госпиталя Bundang. "Через полгода, я думаю, проект будет готов", – уточнил Хуснуллин. "Строительством и проектированием будут заниматься корейские специалисты", – цитирует заммэра Агентство "Москва".
22 июня Сергей Собянин и президент госпиталя Bundang Сеульского национального университета Джон Сан Хун подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Москвы и южнокорейской клиникой. Как сказано в документе, в инновационном центре "Сколково" создадут умный госпиталь. Современную клинику площадью 48 тысячи квадратных метров возведут за счет средств инвестора.
Уточняется, что корейский госпиталь будет специализироваться на кардиологии, онкологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностики и комплексных медицинских осмотрах. Клиника будет рассчитана 260 коек и сможет принимать более 26 тысяч пациентов в год.
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