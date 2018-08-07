Проект корейского госпиталя Bundang в "Сколково" подготовят через шесть месяцев

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Проект корейского госпиталя Bundang на территории инновационного кластера "Сколково" планируют подготовить через шесть месяцев. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время столичные власти согласовывают с корейской стороной будущие работы по строительству госпиталя Bundang. "Через полгода, я думаю, проект будет готов", – уточнил Хуснуллин. "Строительством и проектированием будут заниматься корейские специалисты", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

22 июня Сергей Собянин и президент госпиталя Bundang Сеульского национального университета Джон Сан Хун подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Москвы и южнокорейской клиникой. Как сказано в документе, в инновационном центре "Сколково" создадут умный госпиталь. Современную клинику площадью 48 тысячи квадратных метров возведут за счет средств инвестора.

Уточняется, что корейский госпиталь будет специализироваться на кардиологии, онкологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностики и комплексных медицинских осмотрах. Клиника будет рассчитана 260 коек и сможет принимать более 26 тысяч пациентов в год.