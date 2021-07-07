Главный педиатр Москвы рассказал, как проявляется коронавирус у детей

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Главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал, что у детей коронавирус на первом этапе прячется за масками других инфекционных болезней.
По его словам, в большинстве случаев дети переносят вирус бессимптомно или с наименьшими симптомами, но случается, когда болезнь может протекать очень тяжело и ребенок попадает в стационар.
"Особенностями у детей, в отличие от взрослых, может быть то, что заболевание здесь может протекать под маской других вирусных заболеваний: под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний", – приводит слова Османова РИА Новости.
Ранее 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса в детской городской клинической больнице имени Башляевой.
Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, при клинических исследованиях вакцины "Спутник V" среди детей для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата.
24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отметили, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.
Первые 11 детей вакцинированы от коронавируса в Москве
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