Проблему регистрации дефицитных лекарств от рака решат за два месяца – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на решение ситуации с регистрацией дефицитных лекарств от онкологических заболеваний потребуется примерно два месяца. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас на регистрацию и внесение изменений компаниями сданы досье по тем дозировкам, которые требовались, особенно в детской онкологии. В ближайшие два месяца все процедуры будут завершены, проведут контроль качества этих препаратов", – заявил руководитель ведомства.

Мурашко объяснил, что на данный момент идут переговоры с компанией – поставщиком пегилированной формы аспарагиназа. В этот процесс также включено обсуждение систем контроля качества и проведения соответствующих испытаний.

Ранее в ряди СМИ сообщалось, что в клиниках РФ заканчиваются запасы препаратов, необходимых для терапии онкологических заболеваний у детей. В наибольшей степени дефицит коснулся лекарств онкоспар и цитарабин.

Накануне в Москве задержали группу врачей, которые занимались сбытом онкопрепаратов. Организованная преступная группа, по данным МВД, подделывала документы и похищала лекарства напрямую из больницы. Ущерб от их действий составил более 100 миллионов рублей.