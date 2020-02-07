Система назначения лекарственных онкологических препаратов будет прозрачной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице уделяют особое внимание учету дорогих лекарств, организован мониторинг и контроль обоснованности выписки препаратов на врачебных консилиумах, сформирован электронный реестр пациентов, сообщил руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

"Мы первыми в стране внедрили современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов рака, которые включают таргетные и иммунные препараты. В 2019 году на химиотерапевтическое лечение бюджет выделил более 15 миллиардов рублей", – приводит слова Хрипуна Агентство "Москва".

Он отметил, что система назначения и применения препаратов, которые применяют в онкологии, будет прозрачна для пациента.

"Для объективизации диагноза и показаний к назначению конкретной схемы лечения переоснащены онкоморфологические лаборатории. Созданная в прошлом году служба онкоаудиторов – по одному в каждом округе – будет усилена", – добавил руководитель Депздрава.

Хрипун добавил, что уже проверяются рецепты, первичная документация, соответствие назначенного лекарства рекомендациям.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в шести клиниках Москвы оборудовали гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту, которые помогают определить опухоль и подобрать лечение.

Специалисты смогут применять для диагностики гистосканеры, позволяющие более точно определять локализации и размеры измененной ткани, центрифуги для разделения жидких образцов, точные флюоресцентные микроскопы, ротационные микротомы для работы с тканями и веществами, холодильные камеры для хранения биоматериала и многое другое.

Новое оборудование появилось в ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, городской клинической больнице (ГКБ) № 57 имени Плетнева, ГКБ имена Боткина, ГКБ № 40 и Московском клиническом научно-практическом центре имени Логинова.

