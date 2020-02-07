Система назначения лекарственных онкологических препаратов будет прозрачной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице уделяют особое внимание учету дорогих лекарств, организован мониторинг и контроль обоснованности выписки препаратов на врачебных консилиумах, сформирован электронный реестр пациентов, сообщил руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.
"Мы первыми в стране внедрили современные стандарты лечения шести наиболее распространенных видов рака, которые включают таргетные и иммунные препараты. В 2019 году на химиотерапевтическое лечение бюджет выделил более 15 миллиардов рублей", – приводит слова Хрипуна Агентство "Москва".
Он отметил, что система назначения и применения препаратов, которые применяют в онкологии, будет прозрачна для пациента.
"Для объективизации диагноза и показаний к назначению конкретной схемы лечения переоснащены онкоморфологические лаборатории. Созданная в прошлом году служба онкоаудиторов – по одному в каждом округе – будет усилена", – добавил руководитель Депздрава.
Хрипун добавил, что уже проверяются рецепты, первичная документация, соответствие назначенного лекарства рекомендациям.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в шести клиниках Москвы оборудовали гистохимические лаборатории для диагностики рака по новому стандарту, которые помогают определить опухоль и подобрать лечение.
Специалисты смогут применять для диагностики гистосканеры, позволяющие более точно определять локализации и размеры измененной ткани, центрифуги для разделения жидких образцов, точные флюоресцентные микроскопы, ротационные микротомы для работы с тканями и веществами, холодильные камеры для хранения биоматериала и многое другое.
Новое оборудование появилось в ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, городской клинической больнице (ГКБ) № 57 имени Плетнева, ГКБ имена Боткина, ГКБ № 40 и Московском клиническом научно-практическом центре имени Логинова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: