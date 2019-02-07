ВЦИОМ узнал, сколько россиян прошли онкодиагностику

За последний год почти четверть россиян – 26 процентов – проходили диагностику на наличие онкологии. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
В то же время половина россиян – 52 процента – никогда не сдавала анализы на онкомаркеры.
Большинство жителей страны с онкологией сталкиваются довольно часто: 14 процентов опрошенных – лично, более 60 процентов – на опыте близких, друзей и родственников.
На вопрос, имеют ли россияне возможность получить квалифицированную медицинскую помощь на родине, 51 процент респондентов ответили, что скорее нет. 38 процентов все же считают, что заболевшие могут получить медпомощь высокого уровня в России. Еще 11 процентов респондентов затруднились ответить.
Опрос был проведен по телефону среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
Столичные власти выделят 15,6 миллиарда рублей на современные технологии лечения рака. Деньги выделят из резервного фонда, предусмотренного на 2019 год в бюджете столицы на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что современные методы лечения онкологии, которые применяются в больницах Москвы, уже дали хорошие результаты. Глава города напомнил о достижениях столичной медицины в этом направлении. В частности, московским пациентам доступны ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, 3D и 4D-лучевая терапия, а также гамма-нож.
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