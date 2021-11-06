Многие из пожелавших уволиться сотрудников скорой помощи в ЕАО забрали заявления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Многие сотрудники скорой помощи в Еврейской автономной области, ранее принявшие решение уйти с работы из-за нежелания делать прививки от COVID-19, забрали заявления об увольнении. Об этом заявила представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона в беседе с РИА Новости.
"Многие позабирали заявления, но не все", – подтвердила представитель.
Она отметила, что в регион для разрешения ситуации прибыл руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов. Он встретился с сотрудниками скорой помощи Облученского района и провел с ними разговор.
"Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали. <...> Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено", – выразил мнение Теплов.
Ранее в городе Облучье ЕАО все сотрудники скорой помощи уволились из-за нежелания прививаться от коронавируса.
До этого в регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. В их число вошли и медики.
Президент Национальной Медицинской Палаты Леонид Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой. Врач подчеркнул, что медработники имеют возможность использовать иные формы несогласия.
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