Многие из пожелавших уволиться сотрудников скорой помощи в ЕАО забрали заявления

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Многие сотрудники скорой помощи в Еврейской автономной области, ранее принявшие решение уйти с работы из-за нежелания делать прививки от COVID-19, забрали заявления об увольнении. Об этом заявила представитель департамента информационной политики губернатора и правительства региона в беседе с РИА Новости.

"Многие позабирали заявления, но не все", – подтвердила представитель.

Она отметила, что в регион для разрешения ситуации прибыл руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов. Он встретился с сотрудниками скорой помощи Облученского района и провел с ними разговор.

"Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали. <...> Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено", – выразил мнение Теплов.

Ранее в городе Облучье ЕАО все сотрудники скорой помощи уволились из-за нежелания прививаться от коронавируса.

До этого в регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. В их число вошли и медики.

Президент Национальной Медицинской Палаты Леонид Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой. Врач подчеркнул, что медработники имеют возможность использовать иные формы несогласия.