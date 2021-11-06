Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в ЕАО

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Ранее в городе Облучье ЕАО все сотрудники скорой помощи уволились из-за нежелания прививаться от коронавируса.
Заявление на увольнение написали 15 сотрудников. При этом ранее они предупреждали руководство об этом шаге.
Врач обратил внимание, что медики не агитируют против прививок. Ситуация заключается в том, что сотрудники скорой помощи не пожелали пройти вакцинацию сами, считает Мясников.
"Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела", – рассказал телеведущий.
Мясников привел в пример похожие случаи в США. Там 14% общего состава преподавателей приняли решение уволиться из-за отказа от вакцинации.
В то же время врач выразил мнение, что медработник либо должен иметь антитела, либо ему необходимо сделать прививку.
"Если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право", – заключил Мясников.
Ранее президент Национальной Медицинской Палаты Леонид Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой. Врач подчеркнул, что медработники имеют возможность использовать иные формы несогласия.
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