Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой помощи в ЕАО

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Президент Национальной Медицинской Палаты Леонид Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области. Об этом пишет РИА Новости.
Рошаль отметил, что много лет поддерживал сотрудников скорой, которые испытывают перегрузки, дефицит кадров и машин, имея невысокую оплату труда. При этом постановка пациентов под удар является преступлением, не имеющим оправданий, считает медик.
"А если вашим близким потребуется помощь – тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста. Какой подлый человек за вами стоит?", – сказал Рошаль.
Врач подчеркнул, что медработники имеют возможность использовать иные формы несогласия.
Ранее в городе Облучье Еврейской автономной области все сотрудники скорой помощи уволились из-за нежелания прививаться от коронавируса.
До этого в регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. В их число вошли и медики.
Заявление на увольнение написали все 15 сотрудников. При этом ранее они предупреждали руководство об этом шаге.
В свою очередь, главврач станции скорой медицинской помощи ЕАО Владислав Коган заверил, что город не останется без помощи.
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