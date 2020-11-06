Клинику в Москве лишили лицензии за нарушения и нанесенный вред пациентам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После выявления многочисленных нарушений Росздравнадзор по Москве и Московской области лишил лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что от пациентов клиники неоднократно приходили жалобы из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.
"В обращениях говорилось о том, что в клинике на родственников пациентов оказывали психологическое давление для получения дополнительных денежных средств. Один из заявителей писал, что оплачивать лечение родственников просили переводом на личную банковскую карту одного из сотрудников. Самая большая переведенная сумма составила более 800 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе.
Сотрудники ведомства проверили данное медучреждение и выявили в нем грубые нарушения лицензионных требований, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации. Помещения клиники опечатали и ввели временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю "Анестезиология и реаниматология". Организацию привлекли к административной ответственности.
"5 ноября решением суда лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" аннулированы. Решение суда еще не вступило в законную силу", – добавили в пресс-службе.
Ранее в Москве врача-косметолога Юлию Качан приговорили к двум годам колонии за смерть пациентки. Она не имела высшего медобразования, а также лицензии на осуществление медицинской деятельности. При этом она оказывала услуги косметолога. 14 июля 2019 года пациентка Качан скончалась из-за анафилактического шока, который вызвало инъекционное введение токсических доз лидокаина.
В России предложили возмещать гражданам расходы на тесты на коронавирус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: