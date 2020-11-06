Клинику в Москве лишили лицензии за нарушения и нанесенный вред пациентам

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После выявления многочисленных нарушений Росздравнадзор по Москве и Московской области лишил лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что от пациентов клиники неоднократно приходили жалобы из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

"В обращениях говорилось о том, что в клинике на родственников пациентов оказывали психологическое давление для получения дополнительных денежных средств. Один из заявителей писал, что оплачивать лечение родственников просили переводом на личную банковскую карту одного из сотрудников. Самая большая переведенная сумма составила более 800 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ведомства проверили данное медучреждение и выявили в нем грубые нарушения лицензионных требований, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации. Помещения клиники опечатали и ввели временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю "Анестезиология и реаниматология". Организацию привлекли к административной ответственности.

"5 ноября решением суда лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" аннулированы. Решение суда еще не вступило в законную силу", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве врача-косметолога Юлию Качан приговорили к двум годам колонии за смерть пациентки. Она не имела высшего медобразования, а также лицензии на осуществление медицинской деятельности. При этом она оказывала услуги косметолога. 14 июля 2019 года пациентка Качан скончалась из-за анафилактического шока, который вызвало инъекционное введение токсических доз лидокаина.