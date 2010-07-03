Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России выберут лучшую книгу о медицине. 5 июня стартовало народное голосование медицинской книжной премии "Здравомыслие".

Работы на конкурс начали принимать 1 марта. Проголосовать за понравившиеся книги можно на сайте премии.

Премия "Здравомыслие" организована для поддержки врачебной деятельности, популяризации медицинских знаний и здорового образа жизни. Награду получат книги по темам: "Медицина и здравоохранение", "Здоровье и здоровый образ жизни", "Профессиональная деятельность врачей", а также "Научные открытия и технологии в области медицины". Победителей выберут в трех номинациях. В номинации "Рецепт здоровья" представлены популярные книги о здоровом образе жизни. "Шаг вперед" объединяет книги по истории медицины и открытиях. За победу в номинации "Эскулап" поборются мемуары и биографии врачей.

Помимо них, организаторы учредили дополнительную номинацию "За лучшую идею книги на медицинскую тему". Она ориентирована на специалистов и блогеров, которые популяризуют методики оздоровления в Сети и выступают с идеями новых книг. В эту категорию попадают электронные книги и самиздат. В качестве приза автор получит шанс опубликовать свою книгу в крупном издательстве.

Народное голосование продлится до 1 августа. По его результатам сформируют шорт-лист. Затем победителей в каждой из номинаций определит жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и медицины, журналисты, критики. В частности, в работе жюри примут участие заслуженный врач РФ, иностранный член Американской академии неврологии Анатолий Федин, главный хирург республики Калмыкия Бадма Башанкаев, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков.