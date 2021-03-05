В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований "Спутника Лайт"

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В России завершили вторую фазу клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.
Сейчас данные направлены на экспертную оценку.
Разрешение на проведение третьей фазы выдали уже в середине февраля. Исследование проведут с участием двух групп и с использованием плацебо. Завершить исследование планируется к 28 января 2022 года.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что "лайт-версия" вакцины ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом останется "Спутник V". "Спутник Лайт" даст другим странам возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на здравоохранение.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сроки завершения масштабной вакцинации от коронавируса. Он уверен, что вакцинация закончится до осени 2021 года.
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