Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога на 41%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже эпидемического порога на 41%. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", в период с 25 февраля по 3 марта эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ была спокойной. Уровень заболеваемости остался таким же, как и неделей раньше, – на 41% ниже эпидемического порога. По данным Роспотребнадзора, доля детей среди заболевших составила 60%. Кроме того, на прошлой неделе удельный вес гриппа в составе вирусных заболеваний понизился до 0,1%.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве снижается третью неделю подряд. В частности, на неделе с 18 по 24 февраля он был ниже эпидпорога на 42,8%.

В столице вакцинацию против гриппа прошли более 7,5 миллиона человек, то есть 60,7% от общего количества жителей. В целом по России прививку от гриппа сделали 70,8 миллиона человек.