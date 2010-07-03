Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога на 41%

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице ниже эпидемического порога на 41%. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", в период с 25 февраля по 3 марта эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ была спокойной. Уровень заболеваемости остался таким же, как и неделей раньше, – на 41% ниже эпидемического порога. По данным Роспотребнадзора, доля детей среди заболевших составила 60%. Кроме того, на прошлой неделе удельный вес гриппа в составе вирусных заболеваний понизился до 0,1%.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве снижается третью неделю подряд. В частности, на неделе с 18 по 24 февраля он был ниже эпидпорога на 42,8%.
В столице вакцинацию против гриппа прошли более 7,5 миллиона человек, то есть 60,7% от общего количества жителей. В целом по России прививку от гриппа сделали 70,8 миллиона человек.
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