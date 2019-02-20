Прививку от гриппа сделали почти половина россиян

Вакцинацию от гриппа прошли 70,8 миллиона россиян. Из них 5,8 миллиона сделали прививку за счет работодателей, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным Росстата, всего в стране живет 146,9 миллиона человек. Выходит, что меры по противодействию развития эпидемии гриппа и ОРВИ охватили почти половину населения РФ.
Отмечается, что активней других в эпидемиологический процесс вовлечены дети от трех до 14 лет, однако взрослые тоже не отстают.
Сейчас превышение по гриппу и ОРВИ по совокупному населению отмечено в 38 регионах страны. Еще в 11 субъектах эпидпорог превышен лишь в административных центрах.
Как уточняют эксперты, в Москве показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом оказались ниже расчетных величин почти на 15%. Это значит, что мегаполису пока не грозит эпидемия. Тем, кто все же почувствовал недомогание, специалисты советуют оставаться дома, чтобы не заражать коллег.
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