Прививку от гриппа сделали почти половина россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинацию от гриппа прошли 70,8 миллиона россиян. Из них 5,8 миллиона сделали прививку за счет работодателей, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным Росстата, всего в стране живет 146,9 миллиона человек. Выходит, что меры по противодействию развития эпидемии гриппа и ОРВИ охватили почти половину населения РФ.

Отмечается, что активней других в эпидемиологический процесс вовлечены дети от трех до 14 лет, однако взрослые тоже не отстают.

Сейчас превышение по гриппу и ОРВИ по совокупному населению отмечено в 38 регионах страны. Еще в 11 субъектах эпидпорог превышен лишь в административных центрах.

Как уточняют эксперты, в Москве показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом оказались ниже расчетных величин почти на 15%. Это значит, что мегаполису пока не грозит эпидемия. Тем, кто все же почувствовал недомогание, специалисты советуют оставаться дома, чтобы не заражать коллег.

