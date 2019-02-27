Грипп и ОРВИ отступают от Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице снижается третью неделю подряд, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На неделе с 18 по 24 февраля уровень заболеваемости остается ниже эпидпорога, в том числе по совокупному населению, – на 42,8%.

В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 59%, удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,12%. Для сравнения, на предыдущей неделе он равнялся 0,17%.

Вакцинацию против гриппа в Москве прошли более 7,5 миллиона человек – 60,7% от численности населения столицы. В том числе за счет средств работодателей привито более 2,3 миллиона человек.

Всего в России прививку от гриппа сделали 70,8 миллиона человек. Из них 5,8 миллиона сделали прививку за счет работодателей.