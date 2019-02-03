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09:19

Звезды призвали россиян пройти диагностику онкозаболеваний

медицина

09:19

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Фото: instagram.com/isinbaevayelena

Российские звезды кино, телевидения и спорта присоединились к всероссийскому флэшмобу в социальных сетях #РакНашВраг, который приурочен ко Всемирному дню борьбы с раком.

В акции приняли участие Рената Литвинова, Иван Ургант, Александр Гудков, Илья Авербух, Елена Исинбаева, Марина Кравец, Светлана Пермякова, Сангаджи Тарбаев, Тимур Тания, Анна Шепелева, Алексей Литвиненко и десятки других известных персон.

"Пройти скрининг, выявить рак на ранней стадии – это возможность предотвратить болезнь. Например, колоректальный рак предотвратим в девяти случаях из десяти. Можно "поймать" заболевание на ранней, еще предраковой стадии", – сообщил один из инициаторов флэшмоба, хирург-околог Бадма Башанкаев.

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4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Рак предотвратим. Рак победим. Ты не один. #РакНашВраг . . . Нужно Бороться. Присоединяйтесь к флешмобу. Запиши своё «обращение» к врагу. Пусть знает, с кем связался. Это в наших силах. #Скрининг #ЭтоСпасаетЖизни . . . Дорогие друзья и читатели. . . . Необходимо начинать действовать! Пройти скрининг, выявить рак на ранней стадии - это же возможность предотвратить болезнь, можно «поймать» ее до развития рака или на очень ранней стадии, когда можно полностью излечиться! . . . Спасибо @renatalitvinovaofficiall @urgantcom @gudokgudok и других нашим друзьям за то, что откликнулись. Сегодня большой день, сегодня мы станем сильней вместе!

Публикация от Badma Bashankaev FASCRS FACS (@badma_bashankaev_md)

Ранее сообщалось, что в рамках акции ко Всемирному дню борьбы против рака москвичи могут пройти комплексные обследования на онкозаболевания 9 и 16 февраля. Прием будут вести онкологи, колопроктологи, эндокринологи, онкологи-маммологи, онкогинекологи, онкоурологи и другие специалисты. Используемые в медицинских организациях современные схемы лекарственной и радиотерапии и хирургические методы обеспечивают результаты лечения, сравнимые с аналогичными показателями в Европе и США.

Накануне Сергей Собянин напомнил о достижениях столичной медицины в борьбе с раковыми заболеваниями. В частности, московским пациентам доступны ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, 3D и 4D-лучевая терапия, а также гамма-нож. Вместе с тем Москва заботится о расширении скрининговых программ, одна из которых позволяет выявить рак молочной железы на ранней стадии. Кроме того, проводится массовая вакцинация подростков против вируса папилломы человека.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями учрежден Международным союзом борьбы против рака в 2005 году. Целью ежегодных мероприятий является повышение информированности о раке и поощрение профилактических мер, а также освещение вопросов выявления заболевания и его лечения. Рак является одной из основных причин смерти в мире, по статистике, рак убивает больше людей, чем СПИД, малярия и туберкулез вместе взятые.

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медицина

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