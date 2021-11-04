Врачи обработали более млн исследований на COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

10:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московские рентгенологи за 1,5 года работы обработали более миллиона КТ-снимков на предмет наличия COVID-19 с помощью сервисов искусственного интеллекта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что благодаря цифровым сервисам среднее время получения заключения заметно сократилось.
"Цифровизация всего процесса диагностики существенно повлияла на время проведения исследования: весь процесс – от отправки КТ-снимка в сервис до получения подробного заключения – в экстренных случаях может занимать всего пять минут, а в среднем сейчас составляет 6,5 минуты", – рассказала замдиректора по медицинской части Центра диагностики и телемедицины Депздрава, врач-рентгенолог Наталья Ледихова.
Весной прошлого года сервисы на основе ИИ начали применять для автоматического распознавания признаков COVID-19 на компьютерных томографиях легких. Алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта не только применялись своевременно, но и прочно вошли во врачебную практику.
Протоколы и снимки выполненных инструментальных исследований доступны в электронной медкарте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Ранее сообщалось, что система поддержки принятия врачебных решений, которая работает в столичных учреждениях, помогла медикам выписать более 470 тысяч направлений на диагностику с момента своего запуска.
В основе системы лежит искусственный интеллект, а также клинические протоколы лечения. Цифровой помощник позволяет медикам поставить предварительный диагноз, а также дает различные рекомендации, указывает на отклонения, на которые стоит обратить внимание.
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