Пациентов с хроническим гепатитом С в Москве обеспечили лекарствами нового поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Нуждающиеся в лечении гепатита С москвичи обеспечены противовирусными препаратами нового поколения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Стоимость курса лечения этими препаратами на одного человека составляет более 300 тысяч рублей и полностью покрывается за счет бюджетных средств. В этом году закуплены лекарства для шести тысяч человек на сумму более 1,9 миллиарда рублей. Это полностью покрывает потребность пациентов в лечении", – приводятся в сообщении заместителя главного инфекциониста Депздрава Москвы.
Отмечается, что терапия гепатита С проводилась препаратами интерферонов, которые не влияли на вирус, а стимулировали иммунную систему человека для борьбы с ним. Курс лечения интерферонами назначался на 6–12 месяцев, а эффективность достигала только 50%.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица закупила по офсетным контрактам на 2022 год лекарств почти на 1,3 миллиарда рублей.
Она отметила, что фармацевтические предприятия, которые работают по соглашениям о локализации производства в обмен на поставки продукции для государственных нужд, направили в столичные медучреждения продукцию почти на 600 миллионов рублей.
Запасов лекарств для льготников в России хватит почти на полгода
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