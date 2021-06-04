В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев

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Предоставление возможности для иностранцев приезжать в РФ для вакцинации против коронавируса не скажется на вероятности иммунизации для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского.

По его словам, проблема состоит лишь в том, что граждане не очень активно проходят данную процедуру.

"Предоставление возможности иностранцам вакцинироваться в России не скажется на возможности иммунизации для россиян, внутренние потребности в нашей стране полностью удовлетворены в вакцинах", – отметил Рязанский.

Он также добавил, что считает правильным это предложение, согласно которому иностранцы абсолютно легально смогут пройти вакцинацию в РФ, по его итогам "должен выдаваться сертификат международного уровня".

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить иностранным гражданам возможность приехать, чтобы сделать прививку от коронавируса.

В связи с этим президент поручил правительству до конца месяца проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев.