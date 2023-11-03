В ГД предложили обсудить идею СМС-информирования о времени прибытия скорой помощи

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СМС-информирование граждан о времени прибытия скорой помощи позволило бы снизить напряжение при ожидании. Об этом заявила депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова.

До этого с соответствующей инициативой выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он направил Михаилу Мишустину обращение с просьбой рассмотреть подобную возможность.

"Такая услуга была бы удобной, но она должна быть действительно рабочей... Поэтому для начала нужно изучить технические возможности наших систем, обсудить тему с экспертами и специалистами и только потом говорить о возможностях реализации такой инициативы в масштабах всей страны", – цитирует Фролову РИА Новости.

Она объяснила, что в период ожидания бригады скорой помощи, время для россиян может тянуться вечно. Однако после получения СМС, считает депутат, напряжение бы снизилось.

В заключение парламентарий отметила, что если механизм будет работать со сбоями, то это приведет к еще большей тревоге и раздражению среди граждан.

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