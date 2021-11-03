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Москва 24

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Общество

14:27

Роспотребнадзор предложил увеличить охват тестирования на COVID-19 в РФ

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор предложил увеличить охват тестирования населения на коронавирус. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает увеличение количества лабораторных исследований на инфекцию с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения, среднесуточно на семь календарных дней.

"...любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что такое решение позволит быстрее выявлять и не допускать распространение коронавируса в стране.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус с помощью раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению.

Парламентарий предлагает раздавать тесты и маркеры одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ: к каждому счету мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчета 2–3 теста в месяц.

Провериться на коронавирус теперь можно и в столичном метро

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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