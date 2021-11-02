Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:35

В ГД прокомментировали идею бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутат Госдумы Светлана Бессараб оценила предложение Виталия Милонова бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус, сообщает RT.

Она считает, что всем без исключения гражданам раздавать тесты не нужно, поскольку, на ее взгляд, нет смысла нагружать систему здравоохранения дополнительными тратами.

В то же время парламентарий уверена, что было бы неплохо ускорить тестирование граждан в ФАПах, ВОПах и поликлиниках. Депутат заявила о необходимости предоставлять тесты в большем объеме.

"Здесь, наверное, соглашусь с Милоновым в необходимости в большем количестве предоставлять тесты регионам, региональным системам. Система здравоохранения должна наполниться всем необходимым для проведения тестирования в сжатые сроки", – заключила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус с помощью раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению.

По его словам, вместе с ростом числа случаев коронавируса растет и необходимость оперативно находить и выявлять случаи инфицирования. Парламентарий предлагает раздавать тесты и маркеры одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ: к каждому счету мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчета два-три теста на один месяц.

Пункты вакцинации и экспресс-тестирования в Москве будут открыты в нерабочие дни

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать