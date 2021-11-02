В ГД прокомментировали идею бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Депутат Госдумы Светлана Бессараб оценила предложение Виталия Милонова бесплатно раздавать экспресс-тесты на коронавирус, сообщает RT.
Она считает, что всем без исключения гражданам раздавать тесты не нужно, поскольку, на ее взгляд, нет смысла нагружать систему здравоохранения дополнительными тратами.
В то же время парламентарий уверена, что было бы неплохо ускорить тестирование граждан в ФАПах, ВОПах и поликлиниках. Депутат заявила о необходимости предоставлять тесты в большем объеме.
"Здесь, наверное, соглашусь с Милоновым в необходимости в большем количестве предоставлять тесты регионам, региональным системам. Система здравоохранения должна наполниться всем необходимым для проведения тестирования в сжатые сроки", – заключила она.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирус с помощью раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению.
По его словам, вместе с ростом числа случаев коронавируса растет и необходимость оперативно находить и выявлять случаи инфицирования. Парламентарий предлагает раздавать тесты и маркеры одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ: к каждому счету мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчета два-три теста на один месяц.
Пункты вакцинации и экспресс-тестирования в Москве будут открыты в нерабочие дни
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