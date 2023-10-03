Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците вакцин от полиомиелита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России на сегодняшний день нет дефицита вакцин для профилактики полиомиелита, их остаток насчитывает 4,5 миллиона доз. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на участников фармацевтического рынка писала, что после ухода иностранных компаний в регионах РФ начала ощущаться нехватка детских вакцин для профилактики полиомиелита.

"Ввод вакцин в гражданский оборот в 2023 году составил более 6,5 миллиона доз, что соответствует среднегодовым значениями прошлых лет", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что поставки вакцин в рамках национального календаря прививок осуществляются в полном объеме и по графику.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с обеспеченностью России лекарствами сейчас оценивается как стабильная. По его словам, проблемы возникали не более чем с 10 препаратами, однако сейчас у РФ есть возможности, чтобы быстро наладить производство аналогов.

