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Общество

19:56

В "Векторе" назвали долю заболевших после второй прививки от коронавируса

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Менее 1% россиян, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, заболели COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам РФ, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых "ЭпиВакКороной" составляет около 0,59%", – отметили в центре.

Там уточнили, что в случае с гражданами, привитыми вакциной "Спутник V", этот показатель составляет 0,66%, а для вакцинированных "КовиВаком" – 0,27%.

Кроме того, доля заболевших после введения первого компонента препарата составляет 1,3% в случае с "ЭпиВакКороной", 0,79% – для "Спутника V" и 0,93% – для "КовиВака".

Ранее директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что более 95% новых случаев заражения коронавирусом в большинстве российских регионов приходится на "индийский" штамм "Дельта".

По его словам, из-за распространенности индийского варианта новые штаммы коронавируса, скорее всего, будут результатом именно его мутаций, поэтому для создания новых вакцин производителям будет достаточно заменить ядро, используемое в нынешних препаратах.

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