Стала известна доля заболевших COVID-19 среди привитых жителей Петербурга

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Доля жителей Санкт-Петербурга, заболевших после полного курса вакцинации от коронавируса, составляет 1,7%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского Заксобрания Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.
"Прошли два этапа вакцинации 860 тысяч человек. Заболевших после второго этапа – 14,6 тысячи человек. Только 1,7 процента. Это значит, что страхи "после вакцинации очень многие все равно заболевают" необоснованны", – написал парламентарий.
Из данных, которые приводит Вишневский, следует, что из 819 768 привитых "Спутником V" заболели 13 466 человек, из 16 269 вакцинированных "ЭпиВакКороной" – 988 человек, а из 24 601 человека, отдавшего предпочтение "КовиВаку", – 218 человек.
Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что летальные случаи, зафиксированные среди привитых от коронавируса петербуржцев, связаны с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний.
По его словам, в стационары города продолжают поступать пациенты, в том числе и те, кто сделал прививку от COVID-19. При этом в числе последних в основном те, кто не прошел полный цикл вакцинации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: