Стала известна доля заболевших COVID-19 среди привитых жителей Петербурга

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Доля жителей Санкт-Петербурга, заболевших после полного курса вакцинации от коронавируса, составляет 1,7%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского Заксобрания Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.

"Прошли два этапа вакцинации 860 тысяч человек. Заболевших после второго этапа – 14,6 тысячи человек. Только 1,7 процента. Это значит, что страхи "после вакцинации очень многие все равно заболевают" необоснованны", – написал парламентарий.

Из данных, которые приводит Вишневский, следует, что из 819 768 привитых "Спутником V" заболели 13 466 человек, из 16 269 вакцинированных "ЭпиВакКороной" – 988 человек, а из 24 601 человека, отдавшего предпочтение "КовиВаку", – 218 человек.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что летальные случаи, зафиксированные среди привитых от коронавируса петербуржцев, связаны с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний.

По его словам, в стационары города продолжают поступать пациенты, в том числе и те, кто сделал прививку от COVID-19. При этом в числе последних в основном те, кто не прошел полный цикл вакцинации.

