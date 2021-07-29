Иммунитет к коронавирусу есть у 65% жителей Петербурга – власти

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В Санкт-Петербурге иммунитет к коронавирусу имеет 65% взрослого населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца.
"Вакцинированы первично 1,3 миллиона человек, закончили вакцинацию двумя компонентами 950 тысяч. Когда я говорю о 65% – это <...> число людей, прошедших вакцинацию, и число переболевших", – отметил он.
По его словам, сейчас в городе снижаются темпы вакцинации, на данный момент этот показатель составляет 19 тысяч человек в сутки. Лисовец считает, что это связано с ростом числа переболевших COVID-19, которые пока прививаться не собираются, а те, кто хотел, прививку уже сделал.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в городе выявили 1 925 случаев COVID-19, а за весь период пандемии – 524 895 случаев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России полный цикл вакцинации "Спутником V" уже прошли около 20 миллионов человек. В случае с "ЭпиВакКороной" этот показатель составляет около одного миллиона человек, а с "КовиВаком" – почти 300 тысяч.
Житель столицы рассказал об опыте вакцинации от COVID-19
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