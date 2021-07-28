Попова рассказала, сколько россиян прошли весь цикл вакцинации отечественными препаратами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько россиян прошли полный цикл вакцинации отечественными препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Сегодня у нас, по статистике, уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли "Спутником V" около 20 миллионов человек, "ЭпиВакКороной" – около 1 миллиона, "КовиВаком" – порядка 300 тысяч", – рассказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".
Ранее Попова отметила, что в последние шесть месяцев коронавирус стал мутировать интенсивнее. Также, по ее словам, нет описанных случаев передачи COVID-19 от животных человеку.
В Москве выявили 2 445 новых случаев COVID-19
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