Ученые выяснили, что кофе защищает мужчин от проблем со здоровьем

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Кофе, как выяснили ученые, позволяет снизить риск развития проблем с органами слуха у мужчин. Об этом сообщают "Дни.ру".

По данным издания, исследование испанских специалистов длилось порядка 11 лет. В нем приняли участие свыше 35 тысяч добровольцев.

Эксперты установили, что для наибольшего эффекта при употреблении кофе мужчинам надо пить от одной до четырех чашек.

При этом на женщин бодрящий напиток, в отличие от сильного пола, так не действует. В научной работе пояснили, что девушек от преждевременной глухоты может уберечь гормон эстроген.

Ранее врач рассказал, почему не стоит отказываться от кофе. Напиток активизирует микроциркуляцию кровотока, а также хорошо стимулирует лимфоток.