ЕС нужно продолжать вакцинацию и вводить новые дозы людям с низким иммунитетом – ЕК

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Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес считает, что ЕС нужно продолжать прививать жителей государств от COVID-19, несмотря на то, что по ЕС уже вакцинировались 70% взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, давать дополнительные дозы необходимо также жителям с пониженным иммунитетом.
"В предстоящие недели крайне важно будет продолжить усилия по вакцинации, включая дополнительные дозы для людей с ослабленной иммунной системой", – заявила Стелла Кириакидес.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила подъем заболеваемости COVID-19 осенью. При этом, по ее словам, в России пятую неделю наблюдается плавное снижение заболеваемости. Она объяснила, что по эпидемиологическим законам осенью, когда люди возвращаются из отпусков, дети идут в школу, происходит рост заболеваемости.
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