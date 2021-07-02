Вариант коронавируса "Дельта" обнаружен не менее чем в 98 странах – ВОЗ

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Вариант коронавируса "Дельта", для которого характерна высокая заразность, обнаружен как минимум в 98 странах. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вариант "Дельта" является опасным, и он продолжит эволюционировать и мутировать", – приводит его слова ТАСС.

Гебрейесус уточнил, что инфекция быстро распространяется в государствах как с низким, так и с высоким охватом вакцинацией.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что большинство россиян с коронавирусом, находящиеся на аппаратах ИВЛ, предположительно, заражены штаммом "Дельта". В ведомстве также указали на более тяжелое течение заболевания.

